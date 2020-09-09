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Рубль вновь растет ко всем валютам
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты падают на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 сентября.
По данным на 10:20 они торгуются на следующих позициях:
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Все основные иностранные валюты падают на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 сентября. По данным на 10:20 они торгуются на следующих позициях:
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