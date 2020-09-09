﻿ Рубль вновь растет ко всем валютам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рубль вновь растет ко всем валютам

09.09.2020 11:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты падают на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 сентября.

По данным на 10:20 они торгуются на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4658 белорусского рубля (- 0,018 пункта);
  • евро — 3,1056 белорусского рубля (-0,0078 пункта);
  • доллар — 2,6356 белорусского рубля (-0,0009 пункта).
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все основные иностранные валюты падают на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 сентября. По данным на 10:20 они торгуются на следующих позициях:
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская заявила, что белорусские протесты никогда не были против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика