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Франция выступает за скорейшее принятие санкций ЕС за репрессии и фальсификацию выборов в Беларуси
Источник материала: Навiны
МИД Франции решительным образом выступил «против произвольных арестов и принудительного выдворения из страны членов Координационного совета».
Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомств, официальный Париж требует, в частности, полностью прояснить ситуацию с Марией Колесниковой, пишет
В документе отмечается, что Франция выступает за скорейшее принятие Европейским Союзом «санкций в отношении лиц, ответственных за репрессии против белорусского населения, а также за фальсификацию выборов 9 августа».
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МИД Франции решительным образом выступил «против произвольных арестов и принудительного выдворения из страны членов Координационного совета».
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