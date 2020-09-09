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Франция выступает за скорейшее принятие санкций ЕС за репрессии и фальсификацию выборов в Беларуси

09.09.2020 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МИД Франции решительным образом выступил «против произвольных арестов и принудительного выдворения из страны членов Координационного совета».

Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомств, официальный Париж требует, в частности, полностью прояснить ситуацию с Марией Колесниковой, пишет DW.

В документе отмечается, что Франция выступает за скорейшее принятие Европейским Союзом «санкций в отношении лиц, ответственных за репрессии против белорусского населения, а также за фальсификацию выборов 9 августа».

 
 
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МИД Франции решительным образом выступил «против произвольных арестов и принудительного выдворения из страны членов Координационного совета».
 
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