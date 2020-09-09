Франция выступает за скорейшее принятие санкций ЕС за репрессии и фальсификацию выборов в Беларуси

МИД Франции решительным образом выступил «против произвольных арестов и принудительного выдворения из страны членов Координационного совета».

Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомств, официальный Париж требует, в частности, полностью прояснить ситуацию с Марией Колесниковой, пишет DW .

В документе отмечается, что Франция выступает за скорейшее принятие Европейским Союзом «санкций в отношении лиц, ответственных за репрессии против белорусского населения, а также за фальсификацию выборов 9 августа».