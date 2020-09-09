Официально: Лукашенко летит в Москву на следующей неделе









Об этом сообщает телеграм-канал Пул первого. "В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", - говорится в сообщениие.





Ранее в Кремле говорили о том, что визит состоится до середины сентября. После чего некоторые СМИ сообщили со ссылкой на свои источники о наиболее вероятной дате - 14 сентября.