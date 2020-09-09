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Официально: Лукашенко летит в Москву на следующей неделе

09.09.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко летит в Москву на следующей неделе



Об этом сообщает телеграм-канал Пул первого. "В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", - говорится в сообщениие. 

Ранее в Кремле говорили о том, что визит состоится до середины сентября. После чего некоторые СМИ сообщили со ссылкой на свои источники о наиболее вероятной дате - 14 сентября.
 
 
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