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Ставки растут: уже три банка предлагают рублевые вклады выше 20% годовых

09.09.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские банки по-прежнему испытывают дефицит ликвидности, что влечет за собой ралли на рынке краткосрочных рублевых вкладов. Сегодня уже три банка преодолели 20%-ный рубеж, предлагая самые высокие проценты по рублевым вкладам на короткий период.

Так, Банк РРБ увеличил ставку по безотзывному депозиту Вклад + 5 к месяцу на 35 дней до 22% годовых. Расчеты показывают, что 10 000 белорусских рублей на этом вкладе в конце срока принесет 215 рублей дохода. Правда, из этой суммы вычтут налог в размере 27,95 рубля. Чистый доход составит 187,05 рубля. Также приходится учитывать валютный риск: чтобы остаться в плюсе (в валютном эквиваленте), курс не должен превысить 2,6836 рубля за доллар.

Следом за ним идет БТА-Банк, поднявший доходность по вкладу на 35 дней Вклад БТА Мини (безотзывной) до 21% годовых. С той же суммы в 10 000 белорусских заработать чистыми можно 178,52 рубля. Как и по любым другим рублевым вкладам – к высоком процентному доходу прилагаются валютные риски с курсами.

Третьим банком, преодолевшим психологический рубеж в 20% годовых, стал Банк Решение. Безотзывной Вклад Формула успеха гарантирует 20,5% годовых за 35 дней размещения. Расчеты показывают, что с 10 000 рублей заработать можно 174,27 рубля с учетом уплаты налога.

Что в итоге?

Ставки на депозитном рынке продолжают расти. На фоне действующего ограничения Нацбанка по кредитам овернайт до 15 сентября можно наблюдать новые рекорды по доходности краткосрочных депозитов в белорусских рублях. Примечательно, что это подтягивает за собой и ставки по другим рублевым депозитам. Постепенно за смельчаками повышают ставки и другие банки. Сейчас средний диапазон ставок крупных и средних банков сместился в сторону 15-18% годовых по депозитам до 35 дней.
 
 
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Белорусские банки по-прежнему испытывают дефицит ликвидности, что влечет за собой ралли на рынке краткосрочных рублевых вкладов. Сегодня уже три банка преодолели...
 
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