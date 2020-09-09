Белорусская гимнастка, а ныне психолог рассказала, можно ли достучаться до силовиков

Источник материала: Tut.by

Серебряная медалистка лондонской Олимпиады по художественной гимнастике в групповых упражнениях, а ныне психолог нацкоманды по стрельбе из лука Наталия Лещик подписала письмо спортсменов против насилия. Вместе с молодым человеком она ходит на Марши единства и выступает за перемены в Беларуси. Tribuna.com поговорила с ней о страхе, белорусах, которые удивляют, и поведении силовиков.



Фото: Tribuna.com

— Помню, был как-то плакат у участников акций, на котором люди написали, что в стране все так плохо, что вышли даже интроверты. Вот это как раз про меня. Не могу смотреть на то, что происходит в родной любимой стране, как обходятся с людьми, какое количество граждан попало под насилие, под репрессии. Невозможно молчать. Власть перешла все границы.

Наталия рассказала, что ее впечатлил ролик, где девушка закрыла собой незнакомого парня, которого избивали в районе Немиги в это воскресенье.

— Это очередной показатель того, как и насколько белорусы объединились. Все белорусы — просто герои. И при этом продолжают гнуть свою мирную линию, несмотря на то, что простых людей избивали и продолжают это делать. Каждый белорус — настоящий герой. Свои фотографии в инстаграме я всегда сопровождаю хештегом #беларусыневерагодныя. И это истина. Я очень горда, что могу назвать себя белоруской.

Спортсменка отметила, что сегодня в нашей стране нарушаются права человека.



Фото: Tribuna.com

— Но мы уже настолько привыкли к этому, что даже не удивляемся. А по факту это просто ужасно, надо с этим бороться до конца, потому что иначе будет еще хуже. Получается, в Беларуси каждого можно похитить, забрать и потом издеваться. А потом, не дай Бог, еще и не найдут. Это ужасно, так не должно быть.

Страшно ли мне выходить на улицу? Страшно, не скрою. Но я всю жизнь в спорте, поэтому научилась бороться со страхом. Наверное, еще страшнее, что все так и останется. Этот страх пересиливает опасения по поводу того, что с тобой могут сделать на улице.

— Можете с позиции психолога сказать, возможно ли достучаться до силовиков? Мы не раз видели, как белорусы на акциях разговаривали с омоновцами, смотрели им в глаза и пытались что-то сказать.

— Мне хочется верить, что достучаться до силовиков можно. Но нужно понимать, что там работают разные люди. Кто-то все понимает, а для кого-то разговоры абсолютно бесполезны.

Да, мы видим случаи, как люди переходят на сторону мирных граждан, когда до людей действительно удается достучаться. Таких силовиков зачастую держит страх, но если они видят, что при переходе на мирную сторону им будет оказана поддержка, то делают нужный шаг. А кто-то свой страх не может пересилить.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тот же страх по поводу того, что за совершенные действия, преступления придется отвечать. Этот страх, мне кажется, только больше загоняет человека в яму, он думает, что терять-то уже нечего, поэтому нужно держаться до конца. И вот до таких достучаться очень сложно. Но я верю, что сделать такое возможно. Уверена, что если силовики окажутся без масок, когда не будут находиться за щитами, дистанцироваться, когда поговорят, например, с близкими, родными и услышат их просьбы, тогда эффект будет намного сильнее.

Кстати, мы уже видели случаи, когда во время задержаний с людей срывали маски, и эти люди сразу же убегали. Они теряли всю свою прыть, смелость, силу. Возможно, они боятся того, что их потом узнают и накажут простые белорусы. Со своей стороны я могу лишь поддержать этих силовиков и дать им понять, что если они перейдут на мирную сторону, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы их защитить, помочь.

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