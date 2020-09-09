«Не страшно, но немного выматывает». Айтишник, которого задержали в кафе в Минске, на свободе

Источник материала: Tut.by

Разработчик мобильных приложений Константин Конопко, которого 6 сентября задержали в минской кофейне O’Petit, где били стекла, оказался на свободе. На своей странице в Facebook он написал , что находился в изоляторе в Жодино. Суд уже рассматривал его дело, но решение не принял. Завтра состоится новое судебное заседание. Об этом сообщает dev.by .



Фото: личный архив Константина Конопко / Facebook

— Пару слов про мое задержание и сутки. Во-первых, спасибо за поддержку! Задерживали жестко, поваляли по земле, порвали свитер. Когда стали выбивать дверь в кафе, все конечно испугались, а я как-то не очень, даже странно. Кофе успел выпить!

Выбегал я сам. Меня не били, но многих задерживали жестче. В камере половина ребят с синевой на теле. В РОВД менты добрые, охотно общаются, шуточки. Дали мужику допить водку из рюкзака. Из опорника везли на полу вповалку в синем бусе с омоном, думал будут бить, но нет.

Мне удалось поговорить с омоновцами, спрашивали, чем я не доволен с зарплатой айтишника. Подискутировали насчет результатов выборов, они тоже не верят в 80%. Протоколы оформляют копипастой, пишут активное участие и призывы к продолжению банкета.

Жодинский изолятор — норм, на четыре звезды, сидеть можно, говорят, что на Окрестина намного хуже. Удалось даже принять душ. Еда плохая, понравился только компот из сухофруктов. Матрасы и постельное новые, лежишь как в поезде. В окно видно только узкую полоску неба, если сидеть долго, то это напрягает. Постоянно играет радиоточка, она же часы, но мешает спать. Охрана норм, но иногда бычит. Компания подобралась прекрасная, с удовольствием общались все двое суток. Если коротко: все не так страшно, но немного выматывает. Был выездной суд в изоляторе, но решить дело не удалось, я частично не согласился с обвинением. Второе заседание в четверг, с участием свидетелей-задержателей.

Константин Конопко — автор нескольких инициатив, реализованных во время избирательной кампании. В июле он записал видеообращение к Лукашенко, предложив тому освободить задержанных кандидатов в президенты, а самому сняться с выборов. Также он обращался к госслужащим и во время предвыборной кампании разработал специальную открытку, которую рассылал членам избиркомов с требованием считать голоса честно.