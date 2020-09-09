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«Не страшно, но немного выматывает». Айтишник, которого задержали в кафе в Минске, на свободе
Источник материала: Tut.by
Разработчик мобильных приложений Константин Конопко, которого 6 сентября
— Пару слов про мое задержание и сутки. Во-первых, спасибо за поддержку! Задерживали жестко, поваляли по земле, порвали свитер. Когда стали выбивать дверь в кафе, все конечно испугались, а я как-то не очень, даже странно. Кофе успел выпить!
Выбегал я сам. Меня не били, но многих задерживали жестче. В камере половина ребят с синевой на теле. В РОВД менты добрые, охотно общаются, шуточки. Дали мужику допить водку из рюкзака. Из опорника везли на полу вповалку в синем бусе с омоном, думал будут бить, но нет.
Мне удалось поговорить с омоновцами, спрашивали, чем я не доволен с зарплатой айтишника. Подискутировали насчет результатов выборов, они тоже не верят в 80%. Протоколы оформляют копипастой, пишут активное участие и призывы к продолжению банкета.
Жодинский изолятор — норм, на четыре звезды, сидеть можно, говорят, что на Окрестина намного хуже. Удалось даже принять душ. Еда плохая, понравился только компот из сухофруктов. Матрасы и постельное новые, лежишь как в поезде. В окно видно только узкую полоску неба, если сидеть долго, то это напрягает. Постоянно играет радиоточка, она же часы, но мешает спать. Охрана норм, но иногда бычит. Компания подобралась прекрасная, с удовольствием общались все двое суток. Если коротко: все не так страшно, но немного выматывает. Был выездной суд в изоляторе, но решить дело не удалось, я частично не согласился с обвинением. Второе заседание в четверг, с участием свидетелей-задержателей.
Константин Конопко — автор нескольких инициатив, реализованных во время избирательной кампании. В июле он
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Напомним, что Константина Конопко задержали 6 сентября в минской кофейне O'Petit, где били стекла.
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