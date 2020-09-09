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Группа «Пикник» снова удивит минчан сюрреалистичным концертом

09.09.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская рок-группа «Пикник» выступит в Prime Hall с новой программой «Прикосновение». Концерт пройдет 17 декабря, билеты уже в продаже.


Концерт группы в Санкт-Петербурге. Фото: Виктория Атаманчук

«Пикник» любит удивлять и шокировать зрителей оригинальностью своих шоу. В этот раз группа привезет в Минск новую программу «Прикосновение». У коллектива есть песня с таким названием, и, скорее всего, она тоже прозвучит на концерте. Но смысл новой программы в другом — прикоснуться к слушателю не столько физически, сколько ментально. С помощью музыки, текста, видеорядов и визуальных эффектов, а также более тонких и порой невидимых средств коммуникации.

Такой амбициозный план потребует привлечения самых смелых и дерзких умов Санкт-Петербурга и других уголков земного шара. Нет, «Пикник» не будет использовать генераторы низких частот (это было бы слишком просто и банально). Будут другие генераторы, а на сцене появятся новые предметы — на стыке новейших достижении науки и музыкальной магии. А вот еще один сюрприз, который наверняка порадует слушателей: будет исполнена новая песня «Колдун» из очередного номерного альбома «Пикника», появление которого запланировано на осень 2021 года.


Фото: Ирина Дуплевская

На сцене появятся светящиеся образы гигантских сюрреалистических музыкантов, а видеоряд на экране дополнит и по-новому раскрасит фантастический мир, который «Пикник» создаст на сцене. Все это будет нанизано на музыкальную ось песен, многие из которых зазвучат иначе — неожиданно для зрителей.

Музыканты не торопятся раскрывать все секреты новой программы. Пока можно только быть уверенным, что на концертах прозвучат любимые всеми визитные карточки группы — «У шамана три руки», «Египтянин», «Фиолетово-черный», к списку которых присоединились и песни из альбома «В руках великана», например, «Сияние». На сцене появятся кукла с человеческим лицом и гигант на ходулях, зазвучат новоегипетский инструмент и живая виолончель.

Когда: 17 декабря, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 83 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Российская рок-группа «Пикник» выступит в Prime Hall с новой программой «Прикосновение». Концерт пройдет 17 декабря, билеты уже в продаже.
 
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