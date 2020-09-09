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Стало понятно, как под Бобруйском в машине утонули четверо мужчин, из которых двое - милиционеры
Источник материала: Tut.by
Следствие
По данным следствия, днем 28 июня трое мужчин рыбачили на территории фермерского хозяйства возле деревни Спорное в Бобруйском районе. Сюда они приехали на автомобиле Nissan X-trail. Мужчины пили спиртное, и 51-летний владелец авто попросил 34-летнего знакомого приехать к ним на такси, чтобы потом сесть за руль Nissan и отвезти компанию домой.
Когда на следующий день никто из мужчин не вышел на связь, работники агроусадьбы стали искать — и неподалеку в водоеме
Хронологию событий восстановили в том числе с помощью записи видеорегистратора в Nissan. На момент ДТП за рулем машины был владелец авто, мужчина был пьян — позже в его крови экспертиза обнаружит этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле. Он был лишен прав — за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Предполагалось, что знакомый, который был в момент аварии рядом на переднем сиденье, пересядет за руль при выезде на оживленную трассу. Но во время движения по территории агроусадьбы водитель заметил возле водоема оставленный кем-то стул и остановил машину. Он подумал, что это их компания забыла стул во время рыбалки — и решил подсветить его фарами, чтобы лучше рассмотреть.
Водитель начал движение задним ходом — автомобиль опрокинулся в водоем и начал тонуть. Выбраться мужчинам не удалось.
Экспертиза установила, что в машине не было неисправностей, которые могли бы привести к аварии.
Погибшим бобруйчанам было 51, 41, 38 и 34 года. Двое из них — милиционеры: сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба были не при исполнении.
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За рулем был пьяный владелец авто. Он хотел забрать стул с берега водоема.
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