Купеобразный кроссовер Skoda Enyaq выехал на испытания

Источник материала: Tut.by

В начале месяца Skoda представила свой первый электромобиль на модульной платформе Volkswagen MEB, которым стал кроссовер Enyaq iV . В планах у компании еще множество электрических моделей и одна из них уже успела засветиться на испытаниях.





В объективы шпионских камер попала купеобразная модификация Enyaq. Внешность пока тщательно скрыта под камуфляжной пленкой, но каких-либо сюрпризов ожидать не стоит — от исходного Enyaq новая модификация, которая может получить приставку GT в обозначении, будет отличаться в первую очередь чуть сильнее заваленными задними стойками крыши и измененной в целом архитектурой кормы.





По части техники Enyaq GT также окажется идентичен стандартной версии, то есть на выбор предложат сразу несколько модификаций с одним (то есть с задним приводом) или двумя электромоторами (с полным приводом) мощностью от 148 до 306 л. с. и разными батареями по емкости (55, 62 и 82 кВтч). не исключено, что благодаря улучшенной аэродинамике запас хода на одной зарядке у купеобразного Enyaq окажется немного больше по сравнению со стандартным «паркетником», который без подзарядки может преодолевать от 340 до 510 км в зависимости от версии.





Премьерный показ Enyaq GT может состояться до конца текущего года, но продажи начнутся только в следующем году.