Шесть полезных продуктов, которые диетолог советует есть осенью

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Какие овощи и ягоды осенью будут не только вкусными, но и полезными? Диетолог Марта Марудова называет шесть сезонных продуктов, которые разнообразят меню.



Марта Марудова Диетолог-нутрициолог , ведущий специалист медицинского центра снижения веса , ведущий специалист медицинского центра снижения веса

1. Капуста

Универсальный овощ, который полезно есть всем (исключение — случаи непереносимости, вздутие живота). В капусте содержится большое количество витаминов — А, В, Е и К, а также кальций, калий и магний. Но самое главное этот овощ содержит грубые волокна и клетчатку, которые помогают контролировать вес. И сама по себе капуста — это низкокалорийный продукт (25 ккал в 100 г), поэтому ее можно добавлять к любым блюдам, снижая их общую калорийность. Полезна любые разновидности капусты: бело- и краснокочанная, брокколи, брюссельская.

2. Тыква

Тыква — один из первых продуктов прикорма, который вводят малышам, грудничкам, потому что он очень полезный и содержит витамины А, С, Е, РР, К и такие минералы, как фтор, магний, медь, кальций, цинк, фосфор, йод. Это продукт для хорошего пищеварения, который помогает нормализовать стул. Кроме того, он не калорийный — в 100 г тыквы всего 26−28 ккал.

Есть тыкву можно очень разнообразно: ее добавляют в салаты, запеканки, каши. Также с ней можно готовить супы-пюре и панкейки.

3. Кабачки

Полезны и кабачки, и цукини (они с темной кожурой). В этих овощах есть витамин E, аскорбиновая кислота, витамин B, а также фосфор, кальций, магний, медь, железо, калий и натрий. Кабачки легко усваиваются и сами по себе низкокалорийны (26 ккал на 100 г).

Однако из них часто делают не самое полезное для фигуры блюдо — драники. Конечно, их калорийность меньше в сравнении с традиционными, однако жарка на масле не делает их полезнее. Идеально запекать кабачки в форме фаршированных лодочек, овощных запеканок, оладьев.



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4. Баклажаны

В них большое количество клетчатки, витамин C. В восточной кулинарии этот овощ один из фаворитов, у нас не любят баклажаны за горьковатый привкус. Однако от него легко избавиться, если снять кожицу или замочить овощ в подсоленной воде.

Баклажаны можно запекать с любыми овощами, делать из них рулетики с любой начинкой, готовить вместе с чечевицей, нутом.

5. Облепиха

Эта ягода кладезь витаминов и микроэлементов. Из нее можно делать чаи, настои и отвары. Некоторые хозяйки заготавливают облепиховое варенье, но к стройности и здоровью это имеет отдаленное отношение. Если на даче урожай облепихи, то лучше ягоду заморозить — это идеальный вид термической обработки. Замороженную облепиху можно использовать не только для напитков, но и добавлять в запеканки, сырники, творожные десерты.

6. Клюква

Еще одна сезонная ягоды, которая богата витаминами группы С и часто применяется для профилактики ОРВИ. Если ее правильно хранить (а лучше всего ягоду не замораживать, а держать в наполненном водой ящике в холодильнике), то она может пролежать и всю зиму. Из клюквы можно готовить компоты, отвары — они будут идеальной заменой пакетированным сокам. Также ягоды можно добавлять в запеканки, сырники.

А как же картошка?

ВОЗ рекомендует употреблять не менее 500 г свежих овощей, зелени, фруктов в день, при этом подчеркивает, что крахмалистые корнеплоды (в их числе и картофель) не относятся ни к овощам, ни к фруктам. В картофеле много крахмала, поэтому при его неправильной термической обработке образуется канцероген, который может провоцировать онкологические заболевания.

Сам по себе картофель не очень калорийный: в молодом — 60 ккал на 100 г, во взрослом — от 75 ккал. Но при большом желании его следует есть не в виде драников или чего-либо жареного, а миксовать с овощами, потому что в картошке есть крахмал, который провоцирует набор веса и накопление жира в области живота и талии.