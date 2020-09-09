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У юриста Ильи Салея из штаба Бабарико – обыск
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 9 сентября, стало известно, что юриста КС и штаба Бабарико Максима Знака
Позже появилась информация, что в доме еще одного члена штаба Бабарико – юриста Ильи Салея – обыск. Штаб подтвердил эту информацию: «В 10:07 девушка Ильи получила сообщение с текстом: «Обыск». Адвокаты направились туда».
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Сегодня, 9 сентября, стало известно, что юриста КС и штаба Бабарико Максима Знака задержали. Позже появилась информация, что в доме еще одного члена штаба Бабарико...
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