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У юриста Ильи Салея из штаба Бабарико – обыск

09.09.2020 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 9 сентября, стало известно, что юриста КС и штаба Бабарико Максима Знака задержали

Позже появилась информация, что в доме еще одного члена штаба Бабарико – юриста Ильи Салея – обыск. Штаб подтвердил эту информацию: «В 10:07 девушка Ильи получила сообщение с текстом: «Обыск». Адвокаты направились туда».

 
 
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Сегодня, 9 сентября, стало известно, что юриста КС и штаба Бабарико Максима Знака задержали.  Позже появилась информация, что в доме еще одного члена штаба Бабарико...
 
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