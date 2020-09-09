|
Видеофакт: попавших в бассейн оленят спасли полицейские
09.09.2020 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Офицеры полиции из города Парма, штат Огайо, спасли двух оленят, которые забрались в бассейн. На кадрах видно, как полицейские при помощи специальных сачков и веревки спасают двух животных, которые решили поплавать в бассейне в жилом комплексе Dogwood Estates.
Полицейским удалось подозвать одного олененка к бортику бассейна и вытащить его, ухватив за ногу. Второе животное также вскоре оказалось на суше. Полицейские вытащили его из воды за хвост.
Всего в США сегодня насчитывается около 30 миллионов оленей. Ежегодно в стране происходит до 1,5 миллионов ДТП с их участием.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операции по спасению животных провели полицейские США, офицеры достали из бассейна двоих оленят. Как это было - смотрите на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)