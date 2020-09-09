Видеофакт: попавших в бассейн оленят спасли полицейские

Источник материала: Sputnik Беларусь

Офицеры полиции из города Парма, штат Огайо, спасли двух оленят, которые забрались в бассейн. На кадрах видно, как полицейские при помощи специальных сачков и веревки спасают двух животных, которые решили поплавать в бассейне в жилом комплексе Dogwood Estates.

Полицейским удалось подозвать одного олененка к бортику бассейна и вытащить его, ухватив за ногу. Второе животное также вскоре оказалось на суше. Полицейские вытащили его из воды за хвост.

Всего в США сегодня насчитывается около 30 миллионов оленей. Ежегодно в стране происходит до 1,5 миллионов ДТП с их участием.

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