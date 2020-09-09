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Обеспокоенные данными смертности написали обращение к Минздраву и Белстату

09.09.2020 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали открытое обращение, инициированное работниками здравоохранения, которых «удивляют и беспокоят» данные о смертности в первом полугодии 2020 года. Как следует из статистических данных ООН, она за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, а в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели этого же месяца. Меньше чем за сутки письмо в электронной форме подписало более 4900 человек — медработники и обычные граждане.


фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Текст обращения также разместили в телеграм-сообществе «Белые Халаты», оно адресовано Министерству здравоохранения, Национальному статистическому комитету, а также государственным и негосударственным СМИ. В обращении указывают на то, что жители Беларуси имеют право равного доступа к официальной статистической информации и официальной статистической методологии ее формирования (ст. 13 Закона «О государственной статистике»).

Подписавшиеся просят ведомства ответить на следующие вопросы:

1. Чем вызван такой значительный всплеск смертности во втором квартале 2020 года в сравнении с 2019 годом (а также с 2018, 2017, 2016, 2015 годами)?

2. Как специалисты Министерства здравоохранения и смежных ведомств объясняют аномальную динамику показателя смертности по месяцам за 2020 год (в частности повышение показателя в мае-июне по сравнению с аналогичными периодами 2016−2019 годов, визуально определяемую тенденцию к устойчивому росту показателя)? Есть ли заключение независимых зарубежных экспертов по данному вопросу, а если нет, то почему?

3. Какие причины смертности за указанный период зафиксированы в официальных данных и каково их процентное соотношение? Отличается ли структура причин смертности от аналогичных периодов в 2016—2019 годов и как?

4. Проведен ли детальный эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности Министерством здравоохранения с целью определения причин, факторов и условий в республике для установления целенаправленных профилактических мероприятий и прогнозирования санитарно-эпидемиологической обстановки? Если анализ проведен и закончен, то какие результаты? Если нет, то соблюдены ли все требования законодательства Беларуси по срокам и объему для проведения анализа?

5. Что предпринимает Министерство здравоохранения в связи с таким скачком смертности, какие конкретные действия предлагаются и предпринимаются для снижения данного показателя?

6. Каковы показатели смертности в июле и августе 2020 года? Какие причины смертности?

Подписавшиеся планируют передать обращение в ведомства и просят предоставить открытый письменный ответ, опубликовав его на официальном сайте Минздрава, Национального статистического комитета и в соответствующих телеграм-каналах ведомств.

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В редакцию TUT.BY прислали открытое обращение, инициированное работниками здравоохранения, которых «удивляют и беспокоят» данные о смертности в первом полугодии 2020...
 
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