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Басков стал главой федерации хоккея. Он уйдет из минского «Динамо»

09.09.2020 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым председателем Федерации хоккея Беларуси сегодня избран Дмитрий Басков. Также он принял решение покинуть пост генерального директора минского «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить делегатов сегодняшней конференции за оказанное доверие и поддержку. Однако я также хотел бы отметить, что то, чего добилась федерация в последние годы — повышение конкурентной борьбы внутреннего чемпионата, улучшение его маркетинговой привлекательности, реформирование детского хоккея и многое другое — это результат взвешенного подхода команды профессионалов всего хоккейного сообщества. Сегодня я вступаю в должность председателя федерации хоккея и я рад, что этому предшествовал долгий путь, позволивший мне пройти всю вертикаль спорта с самого низа: от игрока до тренера детских, юношеских и молодежных сборных команд, от руководителя хоккейной школы до генерального директора клуба второй по силе профессиональной лиги мира. Уверен, что приобретенный опыт позволит с наибольшей эффективностью работать во благо белорусского хоккея», — приводит слова Баскова hockey.by.

Новый глава ФХБ заверил, что «не планирует проводить каких-то революций»:

«Мы были во многом схожи во взглядах на развитие хоккея с Геннадием Геннадьевичем, поэтому общий курс останется прежним», — сказал Басков.

Уже сегодня Басков наметил пути развития национального чемпионата страны: «Передо мной, как и перед любым моим предшественником, стоит задача улучшения внутреннего чемпионата, повышения конкурентоспособности лиги, привлечение и удержание высококлассных игроков, развитие резерва для национальных команд. Сегодня практически весь спорт финансируется государством. Все более очевидным становится тот факт, что развитие спорта без доли поддержки частного бизнеса невозможно — это мировые законы отрасли, к которым сегодня нам надо приходить».

После назначения Басков объявил, что покидает должность генерального директора минского «Динамо».

«Вопрос совместительства мной должностей в „Динамо“, где я занимаю пост генерального директора, и в федерации, где я ранее был заместителем председателя, а теперь стану главой ФХБ, сегодня встал особенно остро. Но в своей работе я всегда считал развитие белорусского хоккея — главным своим приоритетом, поэтому сегодня совместительству придет конец. Я намерен сосредоточить все свои силы на работе в федерации хоккея. Безусловно, я не могу просто перевернуть страницу „Динамо“ и, в один миг, отбросив все мысли о клубе, приступить к новой работе. „Динамо“ — это большой проект, впитавший в себя много сил большой команды, которой мне довелось руководить в последние годы. Поэтому в ближайшее время мы найдем кандидата на пост генерального директора клуба», — сказал Дмитрий Басков.

Не обошлось и без первых серьезных решений со стороны новоиспеченного председателя ФХБ: сразу после избрания Басков предложил утвердить кандидатуру Светланы Марченко, знакомую многим по работе в хоккейной школе БФСО «Динамо», в качестве своего заместителя, курирующего развитие детского хоккея, чем до сегодняшнего дня занимался сам.

 
 
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Новым председателем Федерации хоккея Беларуси сегодня избран Дмитрий Басков. Также он принял решение покинуть пост генерального директора минского «Динамо».
 
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