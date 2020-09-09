Илон Маск за день потерял почти 14 миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник

Американский бизнесмен, основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за 8 сентября потерял 13,8 млрд долларов.

Об этом пишет журнал Forbes, который отслеживает изменение стоимости активов богатейших людей в режиме реального времени.

Издание пишет, что Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в 76 млрд долларов.

Состояние миллиардера сократилось из-за резкого падения стоимости акций Tesla. В течение дня акции подешевели на 18% (до 341 долларов за штуку) после того, как компания не была включена в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний США из различных секторов, пишет Bloomberg.

Агентство называет падение акций Tesla Inc. крупнейшим с начала февраля.

В тройку богатейших людей мира по версии Forbes сейчас входят основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 188,2 млрд долларов, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, французский миллиардер Бернар Арно (115,2 млрд долларов) и основатель Microsoft Билл Гейтс (114,6 млрд долларов).