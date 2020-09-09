Аркадий Дубнов: Колесникова им не дала!

Источник материала: Ежедневник

Журналист-международник Аркадий Дубнов в разделе "Блоги" на Радио Эхо Москвы прокомментировал ситуацию с насильственным выдворением Марии Колесниковой из родной страны.

Вы же видели транспаранты, с которыми безоружные белорусские девушки, выходя на мирные демонстрации, подходили лицом к лицу к бравым омоновцами: «А вам никто не даст!»...



Так вот, Мария Колесникова, выдающийся лидер белорусского протеста, и очень красивая белорусская женщина, утром 8 сентября не дала лукашенковским нукерам насильно выгнать себя из родной страны.



Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.



Про таких девочек говорят — вот оторва!.

Отчего ж нет, Маша Колесникова унизила презренных насильников и лгунов, которых прикрывает действующий ещё глава государства.

Это ж они вчера, скрываясь, как бандиты, в масках, при свете дня похитили Машу, усадив ее в пикап и увезли неизвестно куда

Это они вчера целый день разводили руками, делая вид, что им ничего не известно о ее похищении

Это они, — и мы узнаем об этом очень скоро, — допрашивали вчера ее тайно в беларусском КГБ, предлагая ей написать какое-нибудь видеообращение с призывом к единомышленникам прекратить протесты.



Это они усадили ее ночью в машину вместе с коллегами по Координационному совету оппозиции, чтобы скинуть на украинскую территорию.

А Маша им не дала. Не дала распоряжаться собой насильно.



И эти абьюзеры умылись. Во главе с главным государственным абьюзером.



Кажется, подобных прецедентов современная мировая история противостояния граждан с тиранами не знает.



Смысл тут простой, пусть тираны бегут, а мы у себя дома, нам нет нужды депортироваться.



И что этот абьюзер, опозоренный и умытый своими прекрасными женщинами, лопочет сегодня в свое оправдание так вовремя прибывшим к нему в Минск Бабаяну, Кеосаяну, Симоньян и примкнувшим к ним Рожкову с Верницким? Что он «в курсе этой ситуации, — она действительно хотела убежать на Украину, потому что у нее там есть сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно»



Не побоюсь оскорбить чей-то нежный слух, если замечу народно-употребительное — врет, как сивый мерин.

При этом он даже не понимает, что выглядит не просто смешным, как это было у него в обнимку с «Калашниковым» или травившим байки про перехват беседы Ника с Майком…



Он выглядел еще и незадачливым руководителем, делающим идиотами своих же силовиков, сначала запустивших ее в «побег», а затем ее же и доблестно задержавших.



Ну, заяц, догони!

И всю эту байду вышеуказанные лица из российского ящика будут вешать теперь лапшой на уши 86 процентов благодарного российского электората — в качестве артподготовки (запрещено в РФ) к Его появлению в Москве уже завтра.

