ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аркадий Дубнов: Колесникова им не дала!

09.09.2020 11:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Журналист-международник Аркадий Дубнов в разделе "Блоги" на Радио Эхо Москвы прокомментировал ситуацию с насильственным выдворением Марии Колесниковой из родной страны.

Вы же видели транспаранты, с которыми безоружные белорусские девушки, выходя на мирные демонстрации, подходили лицом к лицу к бравым омоновцами: «А вам никто не даст!»...

Так вот, Мария Колесникова, выдающийся лидер белорусского протеста, и очень красивая белорусская женщина, утром 8 сентября не дала лукашенковским нукерам насильно выгнать себя из родной страны.

Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.

Про таких девочек говорят — вот оторва!.
Отчего ж нет, Маша Колесникова унизила презренных насильников и лгунов, которых прикрывает действующий ещё глава государства.
Это ж они вчера, скрываясь, как бандиты, в масках, при свете дня похитили Машу, усадив ее в пикап и увезли неизвестно куда
Это они вчера целый день разводили руками, делая вид, что им ничего не известно о ее похищении
Это они, — и мы узнаем об этом очень скоро, — допрашивали вчера ее тайно в беларусском КГБ, предлагая ей написать какое-нибудь видеообращение с призывом к единомышленникам прекратить протесты.

Это они усадили ее ночью в машину вместе с коллегами по Координационному совету оппозиции, чтобы скинуть на украинскую территорию.
А Маша им не дала. Не дала распоряжаться собой насильно.

И эти абьюзеры умылись. Во главе с главным государственным абьюзером.

Кажется, подобных прецедентов современная мировая история противостояния граждан с тиранами не знает.

Смысл тут простой, пусть тираны бегут, а мы у себя дома, нам нет нужды депортироваться.

И что этот абьюзер, опозоренный и умытый своими прекрасными женщинами, лопочет сегодня в свое оправдание так вовремя прибывшим к нему в Минск Бабаяну, Кеосаяну, Симоньян и примкнувшим к ним Рожкову с Верницким? Что он «в курсе этой ситуации, — она действительно хотела убежать на Украину, потому что у нее там есть сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно»

Не побоюсь оскорбить чей-то нежный слух, если замечу народно-употребительное — врет, как сивый мерин.
При этом он даже не понимает, что выглядит не просто смешным, как это было у него в обнимку с «Калашниковым» или травившим байки про перехват беседы Ника с Майком…

Он выглядел еще и незадачливым руководителем, делающим идиотами своих же силовиков, сначала запустивших ее в «побег», а затем ее же и доблестно задержавших.

Ну, заяц, догони!
И всю эту байду вышеуказанные лица из российского ящика будут вешать теперь лапшой на уши 86 процентов благодарного российского электората — в качестве артподготовки (запрещено в РФ) к Его появлению в Москве уже завтра.
 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист-международник Аркадий Дубнов в разделе "Блоги" на Радио Эхо Москвы прокомментировал ситуацию с насильственным выдворением Марии Колесниковой из родной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 30 августа пропал 23-летний парень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика