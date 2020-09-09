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Прогноз: экономика Беларуси может вырасти на 1,5% по итогам 2020
Источник материала: Myfin
Как отмечено в докладе, во втором квартале в Беларуси шок совокупного спроса оказался положительным, это можно объяснить такими факторами.
В апреле-июне существенно выросло производство нефтепродуктов и калийных удобрений.
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Евразийский банк развития потенциальный рост ВВП Беларуси в 2020 году оценивает в 1,5%. В своем докладе ЕАБР проанализировал влияние пандемии на экономический рост...
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