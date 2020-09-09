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Новый рекорд: 25% годовых по вкладу в белорусских рублях. Но есть нюанс
Источник материала: Myfin
Только вчера Myfin.by рассказывал о начавшейся среди банков гонке по ставкам на краткосрочных вкладах в белорусских рублях. Самую высокую ставку тогда предлагал Банк РРБ по депозиту
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Новый рекорд по ставке вклада в белорусских рублях продемонстрировал БТА-Банк: 25% годовых на 32 дня. Но есть один серьезный нюанс, который этот вклад делает не таким...
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