Тренера команды Лукашенко избрали главой Федерации хоккея Беларуси

У Федерации хоккея Беларуси новый руководитель — им стал тренер хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков.





На этот пост он пришел с должности генерального директора ХК «Динамо-Минск», которую оставил после избрания.

В конференции ФХРБ приняли участие первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.