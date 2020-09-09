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Тренера команды Лукашенко избрали главой Федерации хоккея Беларуси
Источник материала: Навiны
У Федерации хоккея Беларуси новый руководитель — им стал тренер хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков.
На этот пост он пришел с должности генерального директора ХК «Динамо-Минск», которую оставил после избрания.
В конференции ФХРБ приняли участие первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
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У Федерации хоккея Беларуси новый руководитель — им стал тренер хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков.
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