Илью Салея, адвоката Колесниковой, после обыска квартиры увезли на допрос в СК

Сотрудники Следственного комитета утром 9 сентября провели обыск в квартире Ильи Салея — юриста штаба Виктора Бабарико, одного из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой.





Его отец, адвокат Василий Салей, сообщил БелаПАН, что в ходе обыска ничего не было обнаружено и ничего не изъято. «Все были максимально корректны и вежливы. Сейчас поехали в центральный аппарат Следственного комитета на допрос», — сказал он.

По его словам, обыск проводился в связи с возбужденным уголовным делом по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Вместе с тем статус Ильи Салея, как сказал его отец, «пока неясен».

Салей-старший видел сына, он присутствовал в квартире во время обыска. «Следователь был столь любезен, что допустил нас, хоть не с самого начала это было. Но все было максимально корректно», — отметил он.