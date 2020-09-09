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«За конфликтом в Беларуси стоит система Путина, которая держит в напряжении весь регион»
Источник материала: Навiны
По мнению главы фракции Европейской народной партии (крупнейшее объединение в Европарламенте) Мартина Вебера, необходимо в скорейшем времени ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и его окружения.
В комментарии телеканулу ZDF он заявил, что надо как можно быстрее согласовать «черный список» и включить в него Лукашенко, пишет
При этом важнейшей проблемой, которая кроется за конфликтом в Беларуси, отметил политик, является «система Путина, которая держит в напряжении весь регион», а также «вопрос о том, распространится ли на восток идея свободы и демократии».
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По мнению главы фракции Европейской народной партии (крупнейшее объединение в Европарламенте) Мартина Вебера, необходимо в скорейшем времени ввести санкции в...
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