«За конфликтом в Беларуси стоит система Путина, которая держит в напряжении весь регион»

По мнению главы фракции Европейской народной партии (крупнейшее объединение в Европарламенте) Мартина Вебера, необходимо в скорейшем времени ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и его окружения.

В комментарии телеканулу ZDF он заявил, что надо как можно быстрее согласовать «черный список» и включить в него Лукашенко, пишет DW .

При этом важнейшей проблемой, которая кроется за конфликтом в Беларуси, отметил политик, является «система Путина, которая держит в напряжении весь регион», а также «вопрос о том, распространится ли на восток идея свободы и демократии».