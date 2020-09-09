Опрос ВЦИОМ: россияне не хотят объединения с Беларусью

Согласно последним данным очередного опроса ВЦИОМ, большая часть опрошенных россиян не хочет, чтобы Беларусь и РФ обеднялись. Многие респонденты не в курсе того, что существует Союзное государство, а часть опрощенных уверенно заявляет о том, что нашей стране надо войти в состав РФ в качестве федерального субъекта.

По данным российского исследования, 57% опрошенных граждан РФ знают о создании Союзного государства, 16% из них хорошо информированы о нем. Еще 41% «что-то слышали, но без подробностей», 43% респондентов услышали о нем впервые.

Кроме того, 43% респондентов полагают, что СГ не должно привести к объединению стран: по их мнению, нужно просто поддерживать добрососедские отношения между государствами. Почти четверть опрошенных (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Беларуси на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

Данный опрос был проведен 20 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.