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Опрос ВЦИОМ: россияне не хотят объединения с Беларусью

09.09.2020 12:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним данным очередного опроса ВЦИОМ, большая часть опрошенных россиян не хочет, чтобы Беларусь и РФ обеднялись. Многие респонденты не в курсе того, что существует Союзное государство, а часть опрощенных уверенно заявляет о том, что нашей стране надо войти в состав РФ в качестве федерального субъекта.

По данным российского исследования, 57% опрошенных граждан РФ знают о создании Союзного государства, 16% из них хорошо информированы о нем. Еще 41% «что-то слышали, но без подробностей», 43% респондентов услышали о нем впервые.

Кроме того, 43% респондентов полагают, что СГ не должно привести к объединению стран: по их мнению, нужно просто поддерживать добрососедские отношения между государствами. Почти четверть опрошенных (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% - как вхождение России в состав Беларуси на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

Данный опрос был проведен 20 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

После непризнания западными странами выборов в Беларуси, Александр Лукашенко, который на протяжении последнего года всячески критиковал Россию, внезапно вновь стал говорить о братской любви и общности Беларуси и РФ. Фактически, сегодня для Лукашенко Россия - единственная страна, принимающая результаты выборов, несмотря на доказанные нарушения, фальсификации и огромное количество непрекрытого насилия, с которым столкнулось население Беларуси за последний месяц со стороны силовиков.

 
 
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Согласно последним данным очередного опроса ВЦИОМ, большая часть опрошенных россиян не хочет, чтобы Беларусь и РФ обеднялись.
 
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