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Преподаватели МГЛУ выступили против насилия и беззакония в стране

09.09.2020 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Преподаватели Минского государственного лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия правоохранительных органов и позицию администрации университета, а также выражают поддержку своим студентам.

Поводом для видеообращения стал устроенный с разрешения администрации хапун студентов прямо в здании вуза.

Преподаватели МГЛУ также осудили беззаконие, насилие по отношению к гражданам страны 9-12 августа и в последующие дни.

Они также потребовали освобождения политзаключенных, возбуждения уголовных дел по фактам преступлений против человечности.

 
 
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Преподаватели Минского государственного лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия правоохранительных органов и...
 
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