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Преподаватели МГЛУ выступили против насилия и беззакония в стране
Источник материала: АФН
Преподаватели Минского государственного лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия правоохранительных органов и позицию администрации университета, а также выражают поддержку своим студентам.
Поводом для видеообращения стал устроенный с разрешения администрации хапун студентов прямо в здании вуза.
Преподаватели МГЛУ также осудили беззаконие, насилие по отношению к гражданам страны 9-12 августа и в последующие дни.
Они также потребовали освобождения политзаключенных, возбуждения уголовных дел по фактам преступлений против человечности.
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Преподаватели Минского государственного лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия правоохранительных органов и...
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