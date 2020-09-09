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В Беларуси 8 сентября был задержан 121 человек

09.09.2020 12:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Милиция и ОМОН 8 сентября задержали 121 человека за участие в акциях солидарности в поддержку похищенной Марии Колесниковой.

При этом, 106 человек из числа задержанных были помещены за решетку до суда.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В сообщении МВД угрожает гражданам расправой за сорванные с лиц неустановленных личностей маски.

«Не обошлось без инцидентов. На пересечении ул.Красная и пр. Машерова агрессивно настроенные … женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву...», - сетует официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

«Подобные действия не останутся без внимания … Напоминаем, что препятствование выполнению законных требований сотрудников милиции, оказание им сопротивления, применение в отношении их насилия влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность», - предупреждает она.

 
 
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Милиция и ОМОН 8 сентября задержали 121 человека за участие в акциях солидарности в поддержку похищенной Марии Колесниковой.
 
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