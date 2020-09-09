ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они не имеют права учить детей! Администрация минской школы №2 отказала в аренде клубу плавния Герасимени

09.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Двукратный призер Олимпиады Александра Герасименя заявила, что ее клубу плавания не подписывают договор аренды в школе №2 из-за политической позиции знаменитой спортсменки.

— Школа №2 не планирует подписывать с нами договор, они уже заполняют группы своими детьми со школы. В такой ситуации мы оказались из-за нашей политической позиции, заключающейся в том, что мы не поддерживаем насилие и действующий режим, — заявила спортсменка в обращении к родителям, чьи дети занимаются в ее клубе.

— На данный момент клуб находится под государственной санкцией, в частности санкции управления образования Фрунзенского района, где нам просто не подписывают аренду и не дают возможности работать с нашими детками. 

Мы понимаем, что дети абсолютно ни при чем, они оказались крайними, и считаем, хоть руководство и могло проявить ряд определенных человеческих качеств, к сожалению, они их не проявили, и наши дети оказались за бортом.

Хочу отметить, что вы все вправе подать жалобу, коллективную жалобу, в управление образования. От себя отмечу, мы не будем сдаваться, а будем бороться за наше право и наших детей, будем отстаивать то время, которое нам принадлежало. 

Я приношу извинения от клуба, что в данной ситуации наши дети уже несколько недель не плавают. Но уверена, что очень скоро все закончится и мы с вами снова увидимся на голубых дорожках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный призер Олимпиады Александра Герасименя заявила, что ее клубу плавания не подписывают договор аренды в школе №2 из-за политической позиции знаменитой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выслужился: Басков избран новым председателем ФХБ - безальтернативно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика