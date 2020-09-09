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Выслужился: Басков избран новым председателем ФХБ - безальтернативно

09.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков избран новым председателем федерации хоккея Беларуси. При этом менеджер покинет должность в клубе.

На внеочередной конференции ФХБ за его избрание проголосовали единогласно. Ранее сообщалось о том, что Басков являлся единственным кандидатом.

26 августа Геннадий Савилов подал в отставку и покинул пост председателя ФХБ. 

Отметим, что председатель ФХБ избирается на 4 года. Если избирается досрочно, то срок его полномочий – оставшийся от предыдущего. Таким образом, Басков попадает под второй случай: срок его полномочий 1 год, 10 месяцев и два дня.

Напомним, прежний руководитель федерации Геннадий Савилов подал в отставку в конце августа. За его отставку проголосовали единогласно.
 
 
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Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков избран новым председателем федерации хоккея Беларуси. При этом менеджер покинет должность в клубе.
 
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