Выслужился: Басков избран новым председателем ФХБ - безальтернативно

На внеочередной конференции ФХБ за его избрание проголосовали единогласно. Ранее сообщалось о том, что Басков являлся единственным кандидатом.





26 августа Геннадий Савилов подал в отставку и покинул пост председателя ФХБ.





Отметим, что председатель ФХБ избирается на 4 года. Если избирается досрочно, то срок его полномочий – оставшийся от предыдущего. Таким образом, Басков попадает под второй случай: срок его полномочий 1 год, 10 месяцев и два дня.





Напомним, прежний руководитель федерации Геннадий Савилов подал в отставку в конце августа. За его отставку проголосовали единогласно.