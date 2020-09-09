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Бандиты врываются в наши дома: обыски в штабе Бабарико, у Колесниковой, Знака и Салея

09.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба штаба Виктора Бабарико выступила с заявлением
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"В штабе Виктора Бабарико утром 9 сентября неизвестные люди в масках задержали юриста штаба Максима Знака. Сейчас в штабе проходит обыск, журналистов в штаб не пускают. Связи с Максимом нет. Его адвокат Дмитрий Лаевский сообщил, что делом занимается Следственный комитет. В квартире Максима также планируется обыск. 

С обыском вломились также в квартиру координатора штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой. 

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фото: @euroradio

При этом уже два дня мы не знаем, где находится Мария. Адвокатам не дают информацию, тем самым нарушая ее право на защиту, которое гарантирует Конституция Республики Беларусь. 

Мы также знаем, что в квартире юриста штаба Ильи Салея прошел обыск, а его увезли в неизвестном направлении люди в масках. 

Штаб Виктора Бабарико требует немедленно остановить правовой беспредел и давление и вернуться в правовые рамки", - говорится в заявлении.
 
 
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Пресс-служба штаба Виктора Бабарико выступила с заявлением
 
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