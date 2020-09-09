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Светлана Алексиевич: Сначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас

09.09.2020 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В квартиру Светланы Алексиевич звонят неизвестные - Нобелевская лауреатка выступила с заявлением.

Светлана Алексиевич: Сначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас
В квартиру Светланы Алексиевич звонят неизвестные. Также Нобелевской      лауреатке звонят с незнакомых номеров по телефону, передает @belsat

"Святлана Алексіевіч просіць, каб пад яе домам прыехалі журналісты, бо ёй тэлефануюць незнаёмыя нумары і звоняць у кватэру", - передает @euroradio.

Напомним, она - единственная член Президиума Координационного совета, оставшаяся на свободе и не выдавленная из страны.

В связи с сложившейся ситуацией Светлана Алексиевич выступила с заявлением, которое публикует Белорусский ПЕН-центр.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. 

Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. 

Это не улица. Это НАРОД.


Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. 

Почему вы молчите? 


Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…
 
 
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В квартиру Светланы Алексиевич звонят неизвестные - Нобелевская лауреатка выступила с заявлением.
 
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