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Большое интервью Александра Лукашенко - полная видеоверсия

09.09.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На интервью к президенту Беларуси приехали главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

© Sputnik
Было неожиданно: Маргарита Симоньян и Роман Бабаян о беседе с Лукашенко

Александру Лукашенко общался с гостями около двух часов, за это время ему задали 20 вопросов.

Смотрите на видео откровенный разговор.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в Минске ответил на вопросы ведущих российских СМИ.
 
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