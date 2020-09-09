Большое интервью Александра Лукашенко - полная видеоверсия

Источник материала: Sputnik Беларусь

На интервью к президенту Беларуси приехали главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Александру Лукашенко общался с гостями около двух часов, за это время ему задали 20 вопросов.

Смотрите на видео откровенный разговор.

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