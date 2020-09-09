Дожди уйдут? Точный прогноз погоды в Беларуси до конца недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен ― Sputnik. Сухая комфортная погода вернется в Беларусь к концу текущей недели, такой прогноз озвучили в Белгидрометцентре.

В четверг 10 сентября погоду в стране по-прежнему будет определять система фронтальных разделов от циклона с центром над северо-западом Европейской России. Будет облачно с прояснениями. Ночью по северной половине республики, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ожидается юго-западный с переходом на западный и северо-западный порывистый ветер, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+15°С, днем потеплеет до +16..+22°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +23..+25°С.

"11 и 12 сентября погоду в стране обусловит антициклон, смещающийся с территории Польши на Беларусь", ―рассказали синоптики.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Будет дуть западный, юго-западный умеренный ветер, по северной половине порывистый. В ночные часы температура воздуха будет держаться в районе +3..+8°С, днем воздух прогреется до +14..+20°С.

В субботу 12 сентября будет переменная облачность, без осадков. Ожидается ночью слабый, днем южный умеренный ветер. Столбик термометра ночью покажет до +5..+10°С, местами - до +2..+4°С, в середине дня он поднимется до +16°С по северо-востоку республики и до +24°С - по юго-западу страны.

Согласно долгосрочному прогнозу погодного портала Gismeteo, в воскресенье сохранится переменная облачность, есть небольшая вероятность дождя. Ночью будет до +11°С, в дневные часы потеплеет до +21°С.

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