Неожиданный поворот: к воспитанному человеком аистенку вернулась мама

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 9 сен – Sputnik, Инна Гришук. История чудом выжившего аистенка Гоши из Новогрудского района, которого взрослые птицы выбросили из гнезда, в начале осени получила неожиданное продолжение. Только спустя три месяца мужчина, который подобрал птенца и все лето кормил и ухаживал за ним, узнал, почему Гоша стал лишним ртом для родителей-аистов.

Птицы выбросили, а человек приютил

Историю чудесного спасения аистенка Гоши, которого нашел и выкормил пенсионер из деревни Попковичи Новгородского района Николай Перко, Sputnik рассказывал в начале августа. Взрослые аисты устроили гнездо на вершине спиленного дуба, в начале лета у них вывелось двое птенцов, но спустя несколько дней одного из них взрослые аисты выбросили. Малыш упал на скирду скошенной травы, не разбился и не попал в лапы местных кошек. Буквально сразу же его увидел Николай Михайлович, подобрал и стал ухаживать .

© Sputnik / Инна Гришук Аистенок много времени проводит за пределами двора, но людей не боится

Пока Гоша не умел летать, он гулял во дворе, ночь проводил в вольере. Новый хозяин кормил птенца по пять раз в день. В меню была килька, говядина, куриные сердечки, печенка и пупки. По наблюдениям Николая Михайловича, Гоша рос быстрее, чем его родной брат в гнезде, выглядел более крупным и крепким, раньше начал летать.

Мама-аист прилетела к Гоше

Аистенок Гоша сейчас стал большим красивым аистом. Он сам научился летать и тренировать силу крыла, но на зимовку в теплые края не улетел. Сейчас он много времени проводит за пределами родного двора. Бродит по полям в поисках пищи, может залететь в гости к другим сельчанам, не боясь приближаться к людям. Домой прилетает каждый день, чтобы угоститься чем-нибудь вкусным. Приютивший птицу пенсионер продолжает заботиться о Гоше.

"Для меня стало загадкой, почему такого крепкого птенца выбросили из гнезда. Тот, который был в гнезде, казался каким-то хилым и болезненным", – говорит Николай Михайлович.

Оба птенца росли у него на глазах, только один был в гнезде, а другой во дворе. Тогда мужчина решил, что птицам не хватало корма, поэтому второй малыш стал "лишним ртом". Но истинная причина, почему Гошу выбросили из гнезда, стала известна лишь в начале осени.

© Sputnik / Инна Гришук У мамы аистенка нет части ноги, поэтому она не может найти достаточное количество пищи

"В августе взрослый аист учил летать молодого аиста – брата Гоши, к концу месяца они покинули гнездо. Самка осталась, несколько дней сидела в гнезде, как будто ждала их, наблюдала, что происходит внизу. А недавно прилетела во двор, была очень слабая от голода и стала подбирать еду. Теперь Гоша и его мама часто вдвоем гуляют по газону", – рассказывает Николай Михайлович.

Не любовь, а борьба за еду

Причиной воссоединения птиц оказалась очень прозаичной. Выяснилось, что самка аиста прилетела не к Гоше, которого в начале лета выбросила из гнезда, а к источнику еды. У взрослой птицы нет части ноги, при ходьбе она сильно хромает и, видимо, не может находить нужное количество пищи, чтобы выжить.

"Скорее всего, летом большую часть корма ей приносил самец. Ему приходилось кормить и вылупившегося птенца, и самку-аиста, поэтому от второго птенца пришлось избавиться. Когда самец улетел, птица осталась без еды и сильно ослабла. А потом увидела, что здесь есть еда и прилетела во двор", – добавляет собеседник.

Самка аиста может ходить, ловко подбирает на траве кильку или кусочки куриной печени. В отличие от ручного Гоши, мама-аист старается не подпускать к себе человека. Через несколько дней самка окрепла и стала даже бить Гошу, пытаясь забрать корм. Но аист-подросток тоже не дает себя в обиду.

Что делать с двумя птицами, Николай Михайлович пока не решил, продолжает кормить уже двух аистов. Но больше всего переживает за Гошу, который за это лето стал родным и даже разрешает взять себя на руки. Пенсионер верит, что юный аист стал достаточно крепким и сможет перенести белорусскую зиму.

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