Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Снижайте скорость: в ГАИ предупредили о ловле лихачей и штрафах

С начала текущего года на областных дорогах из-за лихачества и превышения скорости произошли 73 ДТП с плачевными результатами ― 7 погибших и 93 пострадавших, сообщила Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганду ГИА Миноблисполкома Ирина Сапунова.

"Как показала практика, водитель-лихач рано или поздно попадает в автоаварии. Именно такие водители становятся основными виновниками встречных столкновений, опрокидываний, съездов в кювет и наездов на препятствие", ― пояснила собеседница.

Чтобы минимизировать нарушения скоростного режима на дорогах области и уменьшить статистику аварийности и травматизма, Госавтоинспекция с 8 по 13 сентября проводит профилактическую акцию "Скорость".

Представитель ГАИ напомнила автомобилистам о штрафах за превышение скоростного режима. Так, в соответствии со ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 базовую величину (27 рублей). Превышение от 20 до 30 км/ч — 1-3 базовые (27 ― 81 рубль). 30 км/ч и более ― от 3-10 базовых (81 ― 270 рублей).

Лихачей, которых поймали на превышении скорости повторно в течение года, ждет максимальное административное воздействие ― лишение водительских прав сроком до 1 года, предупредила собеседница.

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