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Снижайте скорость: в ГАИ предупредили о ловле лихачей и штрафах

09.09.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Снижайте скорость: в ГАИ предупредили о ловле лихачей и штрафах

С начала текущего года на областных дорогах из-за лихачества и  превышения скорости произошли 73 ДТП с плачевными результатами ―  7 погибших и 93 пострадавших, сообщила Sputnik старший инспектор отделения агитации и пропаганду ГИА Миноблисполкома Ирина Сапунова. 

© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ рассказала, где установлены камеры фотофиксации скорости в сентябре

"Как показала практика, водитель-лихач рано или поздно попадает в автоаварии. Именно такие водители становятся основными виновниками встречных столкновений, опрокидываний, съездов в кювет и наездов на препятствие", ― пояснила собеседница. 

Чтобы минимизировать нарушения скоростного режима на дорогах области и уменьшить статистику аварийности и травматизма, Госавтоинспекция с 8 по 13 сентября проводит профилактическую акцию "Скорость". 

Представитель ГАИ напомнила автомобилистам о штрафах за превышение скоростного режима. Так, в соответствии со ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 базовую величину (27 рублей). Превышение от 20 до 30 км/ч —  1-3 базовые (27 ― 81 рубль).  30 км/ч  и более ― от 3-10 базовых (81 ― 270 рублей). 

Лихачей, которых поймали на превышении скорости повторно в течение года, ждет максимальное административное воздействие ― лишение водительских прав сроком до 1 года, предупредила собеседница.

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Теги: Минск
 
 
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