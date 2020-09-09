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Похищенная два дня назад Мария Колесникова нашлась
Источник материала: KYKY>
Нашлась похищенная в понедельник Мария Колесникова, член президиума Координационного совета. Она задержана и находится в СИЗО №1 на Володарского (Минск),
Информация о том, где Колесникова, отсутствовала более двух суток. Сегодня стало известно, что в ее квартире устроили обыск. Люди в масках забрали компьютер Марии и папки с документами.
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Нашлась похищенная в понедельник Мария Колесникова, член президиума Координационного совета. Она задержана и находится в СИЗО №1 на Володарского (Минск), узнал...
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