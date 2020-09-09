Похищенная два дня назад Мария Колесникова нашлась

Источник материала: KYKY

Нашлась похищенная в понедельник Мария Колесникова, член президиума Координационного совета. Она задержана и находится в СИЗО №1 на Володарского (Минск), узнал TUT.by от отца Марии Александра.

Информация о том, где Колесникова, отсутствовала более двух суток. Сегодня стало известно, что в ее квартире устроили обыск. Люди в масках забрали компьютер Марии и папки с документами.

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