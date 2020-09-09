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«У нас похитили страну – и похищают лучших из нас». Светлана Алексиевич – об арестах в КС и том, как кто-то ломится в её квартиру

09.09.2020 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 9 сентября, неизвестные начали звонить в дверь Светланы Алексиевич. До этого утром был задержан член президиума КС, юрист Максим Знак, а также член штаба Бабарико, юрист Илья Салей. Из президиума КС на свободе осталась только Алексиевич. На сайте беларуского ПЭН-центра появилось ее заявление, цитируем:

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. 

Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ. Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им. Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…»

Около 11 утра появилась информация, что в дверь Светланы звонят неизвестные. Позже Светлана Алексиевич попросила журналистов подъехать к ее дому. Люди собираются.

Напоминаем: Светлана Алексиевич – единственный Нобелевский лауреат по литературе в истории Беларуси. Ей 72 года и она не ходила на совещания президиума КС по состоянию здоровья.

Фото: TUT.by

 
 
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Сегодня, 9 сентября, неизвестные начали звонить в дверь Светланы Алексиевич. До этого утром был задержан член президиума КС, юрист Максим Знак, а также член штаба...
 
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