В квартиру Светланы Алексиевич звонят неизвестные. Она не собирается покидать страну

Источник материала: Onliner

После задержания Максима Знака появилась информация, что в квартиру члена президиума Координационного совета Светланы Алексиевич звонят неизвестные. Она проживает в доме «У Троицкого» на улице Сторожевской. У подъезда ее дома собралась группа поддержки, подъехали журналисты различных СМИ.

Силовиков сейчас нет, но консьержка говорит, что вчера были «тихари». Выходят соседи. Видно, что они переживают за Светлану Алексиевич, ситуация обсуждается в чате дома.





Журналистов пустили в подъезд, им удалось взять интервью у Светланы Александровны.

— Вы не собираетесь покидать страну? — был первый вопрос.

— Нет, я не хочу. Но вы знаете, какие у нас способы. Молодец, Маша, как она покончила с этой практикой. Вы не знаете, как она и где?

Также нобелевский лауреат высказалась о деятельности Координационного совета:

— Я уже говорила, что ни о каком перевороте не шла речь. Речь шла о том, что власть должна начать переговоры с обществом и общество должно реформироваться, надо находить какие-то общие точки. Как вы знаете, мы все время были за мирный протест… Надо говорить с обществом, иначе все будет загнано в подполье и ничего, кроме гражданской войны, мы не получим.