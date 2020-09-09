В Минске установили мемориальную доску в честь Василя Быкова

Источник материала: Onliner

В июне этого года стало известно, что в Беларуси наконец увековечат в бронзе память Василя Быкова. Речь шла о красивой мемориальной доске, которую планировали установить на фасаде дома по улице Максима Танка, 10, где жил и творил писатель с 1978 по 2003 год. И вот этот день настал — сегодня мемориальная доска размером 1,83 м в высоту и 0,5 м в ширину заняла свое место.





Напомним, инициатором установки выступили благотворительный фонд Марии Магдалены Радзивилл и Ассоциация белорусов Швейцарии при поддержке МИД, Министерства культуры и Мингорисполкома. Средства на реализацию идеи были собраны еще в 2018 году.













— В январе 2020-го началась работа над проектом и изготовлением мемориальной доски Быкову. Работали вместе с архитектором Виктором Карако. Было решено сделать вертикальную композицию. Размер обусловлен местом установки — на выступающем пилоне дома, — рассказывал один из авторов композиции скульптор Игорь Зосимович. — Образ Быкова создавал по фотографиям и видеоматериалам. Лично вживую видел его только однажды на расстоянии 20 м — в 1995 году возле оперного театра на каком-то мероприятии.





Также известно, что оба сына писателя видели скульптурную композицию до ее обнародования и одобрили отлитый в бронзе образ.

