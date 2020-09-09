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Компания Volkswagen запатентовала в России минивэн Viloran

09.09.2020 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Немецкая компания Volkswagen неожиданно оформила в России патент на экстерьер нового полноразмерного семиместного минивэна Viloran. Информация об этом появилась в базе Роспатента.

Эксперты отмечают, что это вовсе не означает, что вскоре у дилеров Volkswagen появится данная модель. Вполне возможно, речь идет о юридических формальностях и защите интеллектуальной собственности. Хотя Volkswagen не всегда патентует в РФ модели с других рынков. В настоящее время Volkswagen Viloran продается только в Китае. Модель свежая — она появилась на рынке в 2020 году.

Габаритная длина Viloran достигает 5,3 метра, а колесная база переваливает за 3 метра. Автомобиль имеет высокий уровень комфорта и может потягаться с такими моделями, как Toyota Alphard и Mercedes V-Class. В движение вэн приводит 2-литровый турбомотор мощностью 186—220 л. с. Работает двигатель в паре с 7-ступенчатым «роботом». Viloran построен на растянутой платформе MQB с поперечным расположением агрегата и передним приводом.

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Немецкая компания Volkswagen неожиданно оформила в России патент на экстерьер нового полноразмерного семиместного минивэна Viloran. Информация об этом появилась в базе...
 
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