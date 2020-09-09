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Лукашенко высказался о том, почему глава КГБ лишился своего поста

09.09.2020 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Журналист Роман Бабаян в эфире радиостанции «Говорит Москва» привел слова президента Беларуси по поводу увольнения главы КГБ. Напомним, Валерий Вакульчик покинул свой пост 3 сентября. Он возглавлял ведомство 8 лет. Он стал госсекретарем Совета безопасности.

— Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание так называемых участников ЧВК «Вагнер». — Прим. ГМ) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да». Он очень долго говорил на эту тему. Смысл такой, ему поступила информация с границы между Россией и Беларусью, что на территорию Беларуси заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Следующая история: ему докладывают о том, что они разместились в гостинице. Потом ему докладывают о том, что они переезжают в пансионат.

Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: как вы думаете, вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ ему сказал: к сожалению, мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Их задержали. Начали выяснять, кто, зачем и почему.

Украина параллельно с этим стала требовать выдачи этих людей. И я, говорит, обратился тогда и к Украине, и к России, что пришлите прокуроров и садитесь за один стол с моим прокурором, попробуйте разобраться во всей этой истории, потому что нет понимания окончательного, что это за люди.

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Лукашенко высказался о том, почему глава КГБ лишился своего поста

 
 
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Журналист Роман Бабаян в эфире радиостанции «Говорит Москва» привел слова президента Беларуси по поводу увольнения главы КГБ. Напомним, Валерий Вакульчик...
 
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