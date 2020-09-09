Заказать PlayStation 5 можно с 10 сентября. Она золотая и стоит $10 000 (видео)

Источник материала: Onliner

Люксовый британский бренд Truly Exquisite анонсировал новую коллекцию малодоступных простым людям устройств — PlayStation 5 в корпусе, оформленном золотом или платиной на выбор покупателя. В зависимости от выбранного материала приставка, продажи которой начнутся нескоро, обойдется в $10,3—10,6 тыс.

Всего будет выпущено 250 консолей PlayStation 5. Вероятнее всего, каждую приставку будут делать под конкретный заказ, так как хранить на складе драгоценные PS5 компания вряд ли захочет. Помимо самой приставки, можно отдельно прикупить геймпад за $835 и гарнитуру за $515 (они также входят в комплект при покупке PlayStation 5 — два контроллера DualSense и одна гарнитура). Само собой, в их оформлении также используются драгоценные металлы.

Обычные версии PlayStation 5, вероятно, будут стоить $499 за версию с приводом Blu-Ray и $399 за Digital Edition. Более подробно о новых консолях Sony и Microsoft можно прочитать в нашем материале .