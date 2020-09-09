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Преподаватели МГЛУ записали видео. Они осуждают действия силовиков (видео)
Источник материала: Onliner
В ответ на жесткие задержания студентов в МГЛУ преподаватели вуза записали видеообращение, в котором осуждают «бесчеловечные действия правоохранительных органов и выражают поддержку своим студентам».
— 1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержала еще пятерых после того, как студенты хором спели песню французских повстанцев из мюзикла «Отверженные» Do You Hear the People Sing?, — говорят преподаватели.
(будет дополнено)
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В ответ на жесткие задержания студентов в МГЛУ преподаватели вуза записали видеообращение, в котором осуждают «бесчеловечные действия правоохранительных...
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