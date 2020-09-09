Киноакадемия объявила новые критерии для номинации на «Оскар»

Источник материала: Tut.by

Американская киноакадемия планирует изменить основные правила для отбора проектов на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Согласно нововведениям, в главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер: или азиатского, или латиноамериканского, или ближневосточного/североафриканского происхождения, или афроамериканец, или коренной американец, или коренной житель Аляски, или коренной гаваец или житель других тихоокеанских островов. Либо же это могут быть представители других недостаточно представленных рас или этнических групп. Правила полностью вступят в силу к 2024 году.



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Так, в главной или важной второстепенной роли не только должен быть как минимум один актер из перечисленных групп. Представители этих групп также должны быть представлены в производстве и продвижении картины.

В случае третьестепенных ролей и статистов, как минимум 30% актеров фильма должны быть женщины, ЛГБТ+, представители расовых или этнических групп, а также люди с когнитивными или физическими недостатками, глухие и слабослышащие. Они же должны быть на 30% представлены в съемочной группе проекта. В дополнении к этому, основная сюжетная линия картины или тема проекта может быть связана с названными группами и проблемами меньшинств.

Отмечается, что эти стандарты разработаны для поощрения равноправного изображения людей на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие зрителей. Новые правила не коснутся 93-й церемонии (2021 год), но постепенно будут вводиться для 94-го (2022 год) и 95-го (2023 год) «Оскаров». Полностью они начнут действовать в 2024 году, к 96-му награждению. При этом правила будут действовать только для претендентов на «Лучший фильм» и не повлияют на другие номинации. Исключение, если картины, представленные в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм» и «Лучший иностранный фильм», также претендуют на номинацию «Лучший фильм».

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