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В Беларуси задержан очередной член Координационного совета

09.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Перестал выходить на связь член президиума Координационного совета, юрист Максим Знак. Он и Светлана Алексиевич до сегодняшнего утра были единственными из президиума Координационного совета, кто не был задержан либо не уехал из Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико Глеб Германчук.

По его словам, утром у Максима Знака должно было состояться интервью в Zoom, но он туда не зашел. Затем Германчук позвонил Знаку, а тот произнес фразу «похоже кто-то к нам пришел», после чего отключился, правда, написал слово «маски». Телефон Максима Знака с тех пор отключен.

В Секретариате Координационного совета предполагают, что его могли задержать силовики.

Отметим, что Максим Знак был одним из последних членов президиума КС, за исключением нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, который еще оставался в Беларуси на свободе. 

По информации «Нашей Нивы», сегодня незнакомые звонят и в квартиру Алексиевич. Также ей поступают и звонки с незнакомых номеров.

За пределами страны на сегодняшний день находятся члены президиума совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Вчера была задержана член президиума КС Мария Колесникова. Как писали ранее, она порвала на границе свой паспорт, чтобы ее насильно не выдворили из страны.

 
 
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Перестал выходить на связь член президиума Координационного совета, юрист Максим Знак. Он и Светлана Алексиевич до сегодняшнего утра были единственными из...
 
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