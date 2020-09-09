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В Беларуси задержан очередной член Координационного совета
09.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Перестал выходить на связь член президиума Координационного совета, юрист Максим Знак. Он и Светлана Алексиевич до сегодняшнего утра были единственными из президиума Координационного совета, кто не был задержан либо не уехал из Беларуси.
Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико Глеб Германчук.
По его словам, утром у Максима Знака должно было состояться интервью в Zoom, но он туда не зашел. Затем Германчук позвонил Знаку, а тот произнес фразу «похоже кто-то к нам пришел», после чего отключился, правда, написал слово «маски». Телефон Максима Знака с тех пор отключен.
В Секретариате Координационного совета предполагают, что его могли задержать силовики.
Отметим, что Максим Знак был одним из последних членов президиума КС, за исключением нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, который еще оставался в Беларуси на свободе.
По информации
За пределами страны на сегодняшний день находятся члены президиума совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Вчера была задержана член президиума КС Мария Колесникова. Как
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Перестал выходить на связь член президиума Координационного совета, юрист Максим Знак. Он и Светлана Алексиевич до сегодняшнего утра были единственными из...
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