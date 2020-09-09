Эти пять доступных по цене смартфонов назвали самыми мощными в мире (может, и у вас такой есть)

Источник материала: Tut.by

Команда разработчиков популярного теста производительности AnTuTu назвала самые мощные смартфоны как в топовом, так и «народном» сегментах. Мы посмотрели, какие устройства попали в список, и ниже рассказываем о тех, что свободно продаются в Беларуси.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

В этот раз в AnTuTu назвали как десятку дорогих флагманских аппаратов, которые называют самыми мощными Android-девайсами за прошедший август, так и десятку чуть более простых «народных» девайсов с более приемлемой ценой. Они, по мнению команды разработчиков бенчмарка, являются самыми высокопроизводительными в среднебюджетном сегменте.

Существенных изменений в списке мощных флагманов по сравнению с июльским рейтингом — мы делали об этом отдельный материал — не произошло. Разве что, к ним добавился Samsung Galaxy Note20 Ultra (как на процессоре Snapdragon, так и Exynos). Так что сосредоточимся на девайсах из среднего эшелона.

Вот их полный список: Xiaomi Mi Note 10 Pro, Oppo Reno4, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro, Redmi Note 8 Pro, Realme 6, Huawei Nova 7i, Xiaomi Redmi K30, OnePlus Nord.

Сразу отметим — не все из этих смартфонов свободно продаются в Беларуси. Некоторые официально к нам пока не попали, некоторые есть только в интернет-магазинах, да и то не во всех. Ниже подробнее опишем те девайсы, которые легко найти у большинства продавцов.



Redmi Note 9 Pro

Оба этих аппарата принадлежат к актуальной линейке «народных» гаджетов производителя и базируются на одном процессоре — Qualcomm Snapdragon 720G. В AnTuTu уточняют: в случае с Redmi Note 9S речь идет о версии с 6/128 ГБ памяти, в случае с Redmi Note 9 Pro — с 8/128 ГБ (в Беларуси продаются варианты максимум с 6/128 ГБ). Гаджеты соответственно набрали 278 и 279 тысяч баллов.

Внешне и по габаритам девайсы практически не отличаются между собой. Несущая рама пластиковая, сзади — закаленное стекло. Сканеры отпечатков пальцев находятся в клавишах питания на правых боковых гранях, есть возможность установки сразу двух SIM-карт и карты памяти.

Экраны также идентичные — на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и IPS-матрицами. Различия есть в блоках основных камер. Более простой Xiaomi Redmi Note 9S оснащается набором из камер на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Продвинутый Redmi Note 9 Pro комплектуется аналогичным набором, но разрешение главного фотодатчика составляет уже 64 Мп.

А еще различаются системы подзарядки. Redmi Note 9S поддерживает максимум 18-ваттные адаптеры питания, а Redmi Note 9 Pro — 30-ваттные. Причем такой (33-ваттный) идет в комплекте поставки, доплачивать за него не нужно. И объем аккумуляторов в обоих моделях равен 5020 мАч.



Realme 6. Фото: GSMArena

Девайсы бренда Realme весной официально пришли в Беларусь, «шестерки» у нас также продаются. Аппараты, соответственно, набрали в AnTuTu по 283 и 288 тысяч баллов. При этом обычный Realme 6, а не его Pro-версия, показала себя лучше — такое встретишь не часто.

В AnTuTu добавляют: в тестировании принимал участие Realme 6 Pro в версии с 8/128 ГБ памяти и Realme 6 с 4/128 ГБ. В первом случае процессором выступает уже упомянутый выше Snapdragon 720G, во втором — MediaTek Helio G90T. Аккумуляторы у девайсов одинаковые — объемом в 4300 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки.

Еще один приятный момент — слоты для одновременной установки двух SIM-карт и карты памяти в двух смартфонов. Как и в моделях от Xiaomi, сканеры отпечатков пальцев совмещены с клавишами питания.

Но основная «фишка» аппаратов — не в этом. Realme 6 Pro (6,6 дюйма) и Realme 6 (6,5 дюйма) оснащаются IPS-панелями с разрешением Full HD+ и разверткой в 90 Гц вместо стандартных 60 Гц. Благодаря этому все действия вроде пролистывания рабочих столов или ленты в соцсетях ощущаются гораздо более плавными.

А вот камеры немного различаются. Realme 6 Pro оснащается набором из фотомодулей на 64 Мп, 12 Мп (2-кратный зум), 8 Мп («ширик») и 2 Мп (макро). Realme 6 располагает камерами на 64 Мп, 8 Мп («ширик»), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина).

Xiaomi Redmi Note 8 Pro





Это устройство отличается как минимум тем, что начало официально продаваться еще в прошлом году. Для аппарата, представленного в августе 2019 года, находиться в списке самых производительных решений спустя год после анонса — достижение.

В AnTuTu говорят, что тестирование проходила версия с 6/128 ГБ памяти. Результат — 288 тысяч баллов. Само устройство базируется на процессоре MediaTek Helio G90T, прямо как и упомянутый выше Realme 6. Аппарат также оснащается сканером отпечатков пальцев. Правда, дактилоскопический сенсор размещен на задней панели, а не сбоку. А еще установить сразу две «симки» и карту памяти не выйдет.

В активе Redmi Note 8 Pro экран на 6,53 дюйма (IPS, Full HD+), встроенный аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, а также набор основных камера на 64 Мп, 8 Мп («ширик»), 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины).