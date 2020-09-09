ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь задолжала по связанным с Россией кредитам более 10 млрд долларов

09.09.2020 13:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Долг Беларуси по кредитам, выделение которых зависело от России, превышает 10 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов, которые приводятся в проспекте эмиссии белорусских евробондов.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года долг Беларуси по межгосударственным кредитам, выданным Россией, составлял 7 млрд 924,7 млн долларов. Кроме этого, долг Беларуси, предоставленным Евразийским фондом стабилизации и развития, в совете которого председательствует Минфин РФ, составлял 2 млрд 241,4 млн долларов.

Таким образом, суммарно долг Беларуси по кредитам, связанным с Россией, превышает 10 млрд долларов.

Как сообщалось, в бюджете на 2020 год были предусмотрены выплаты по государственному долгу в размере 3,9 млрд долларов. Почти половина этих выплат Беларусь в текущем году должна была осуществить в пользу РФ и ЕФСР, которым фактически управляет российский Минфин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время предстоящей встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко будет обсуждаться тема рефинансирования белорусских долгов перед Россией.

Ожидается, что встреча Лукашенко и Путина пройдет на следующую неделю.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долг Беларуси по кредитам, выделение которых зависело от России, превышает 10 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов, которые приводятся в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика