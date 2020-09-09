Беларусь задолжала по связанным с Россией кредитам более 10 млрд долларов

Долг Беларуси по кредитам, выделение которых зависело от России, превышает 10 млрд долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов, которые приводятся в проспекте эмиссии белорусских евробондов.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года долг Беларуси по межгосударственным кредитам, выданным Россией, составлял 7 млрд 924,7 млн долларов. Кроме этого, долг Беларуси, предоставленным Евразийским фондом стабилизации и развития, в совете которого председательствует Минфин РФ, составлял 2 млрд 241,4 млн долларов.

Таким образом, суммарно долг Беларуси по кредитам, связанным с Россией, превышает 10 млрд долларов.

Как сообщалось, в бюджете на 2020 год были предусмотрены выплаты по государственному долгу в размере 3,9 млрд долларов. Почти половина этих выплат Беларусь в текущем году должна была осуществить в пользу РФ и ЕФСР, которым фактически управляет российский Минфин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время предстоящей встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко будет обсуждаться тема рефинансирования белорусских долгов перед Россией.

Ожидается, что встреча Лукашенко и Путина пройдет на следующую неделю.