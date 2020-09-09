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Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского
Источник материала: Навiны
Задержанная 7 сентября член президиума Координационного совета Мария Колесникова находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске.
Белорусские спецслужбы пытались принудительно вывезти Колесникову на территорию Украины. Однако уже на границе Колесникова
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Задержанная 7 сентября член президиума Координационного совета Мария Колесникова находится в следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске.
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