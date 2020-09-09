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Алексиевич: cначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас

09.09.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Светлана Алексиевич призвала русскую интеллигенцию поддержать белорусов.

Алексиевич: cначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас

Обращение председателя Белорусского ПЭН-центра опубликовано на сайте организации в ответ на задержания членов КС.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака», — написала нобелевский лауреат.

Алексиевич отметила: «Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ».

По ее словам, люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что победят.

Писательница «по-старому обычаю» обратилась к русской интеллигенции: «Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», — сказала она.

«А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им», — добавила Алексиевич.

В 11.10 появилась информация, что на номер телефона и в квартиру члена Светланы Алексиевич звонят неизвестные. Она попросила журналистов приехать к ее дому для поддержки. Возле квартиры писательницы на улице Сторожевской собрались десятки журналистов и дипломаты.

 
 
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Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Светлана Алексиевич призвала русскую интеллигенцию поддержать белорусов.
 
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