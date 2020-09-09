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Лукашенко сменил генерального прокурора

09.09.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко принял сегодня громкое кадровое решение.

Лукашенко сменил генерального прокурора

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», сегодня он назначил Андрея Шведа генеральным прокурором Беларуси.

До этого новый руководитель главного надзорного органа страны был (c 22 апреля 2013 года) председателем Госкомитета судебных экспертиз.

Прежний генпрокурор Александр Конюк (был назначен на эту должность 20 сентября 2011 года) продолжит работу на дипломатическом поприще. Лукашенко заявил, что «надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения».

Андрей Швед родился в 1973 году в Гомельской области.

В 1996 году окончил Белорусский государственный университет. 

В 1996-1998 годах проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры Минска, в 1998-2006 годах — в Генеральной прокуратуре.

С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совета безопасности.

В 2010-2011 годах — заместитель генпрокурора, в 2012-2013 годах — первый заместитель председателя Следственного комитета.

22 апреля 2013 года был назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Кандидат юридических наук, доцент.

Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко принял сегодня громкое кадровое решение.
 
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