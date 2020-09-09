Лукашенко сменил генерального прокурора

Андрей Швед родился в 1973 году в Гомельской области. В 1996 году окончил Белорусский государственный университет. В 1996-1998 годах проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры Минска, в 1998-2006 годах — в Генеральной прокуратуре. С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совета безопасности. В 2010-2011 годах — заместитель генпрокурора, в 2012-2013 годах — первый заместитель председателя Следственного комитета. 22 апреля 2013 года был назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Кандидат юридических наук, доцент. Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.