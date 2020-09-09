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Лукашенко сменил генерального прокурора
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко принял сегодня громкое кадровое решение.
Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», сегодня он назначил Андрея Шведа генеральным прокурором Беларуси.
До этого новый руководитель главного надзорного органа страны был (c 22 апреля 2013 года) председателем Госкомитета судебных экспертиз.
Прежний генпрокурор Александр Конюк (был назначен на эту должность 20 сентября 2011 года) продолжит работу на дипломатическом поприще. Лукашенко заявил, что «надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения».
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Александр Лукашенко принял сегодня громкое кадровое решение.
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