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«Приорбанк» ввел лимиты на использование кредитных карт
Источник материала: Навiны
C 9 сентября «Приорбанк», входящий в семерку крупнейших банков страны, ввел лимиты на использование кредитных карт, говорится в сообщении банка.
«Информируем, что с 09.09.2020 будет временно изменен порядок использования кредитных карточек», — сообщает банк.
В частности ограничена возможность безналичной оплаты кредитными картами товаров и услуг, в том числе в рассрочку, в торговой сети Беларуси и в интернете 300 рублями в день.
Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться не более чем на 300 рублей в интернете за рубежом.
При этом банк приостановил возможность получения наличных денежных средств с использованием кредитных карточек, а также прекратил осуществление переводов и платежей с использованием таких карточек в системе дистанционного банковского обслуживания банка.
Напомним, в банковской системе наблюдается дефицит рублевой ликвидности, который возник в Беларуси после президентских выборов.
Представители банковского сектора сообщали БелаПАН, что после президентских выборов, которые прошли 9 августа, в стране на фоне политического кризиса усилились девальвационные ожидания и наблюдается повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.
«Это классическая история. Когда у населения возникают девальвационные ожидания, физлица забирают рублевые депозиты и берут рублевые кредиты. И то, и другое — для того, чтобы перейти в твердую валюту либо купить товары длительного пользования, которые из-за роста валютных курсов могут подорожать», — пояснил топ-менеджер одного из банков.
В связи с дефицитом рублевой ликвидности, который обусловлен оттоком депозитов и ростом спроса на рублевые кредиты, банки вынуждены реагировать на ситуацию, говорят участники рынка.
«Мы сокращаем объем кредитования за счет ужесточения условий их выдачи, всю активность по рекламированию кредитных продуктов остановили», — рассказал член правления одного из банков.
Топ-менеджеры трех банков в комментарии БелаПАН выразили уверенность в том, что в сложившихся условиях сворачивание кредитования населения станет достаточно распространенным поведением банков.
Как сообщалось, в августе о приостановке кредитования в Беларуси объявили «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению принял также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «Франсабанк»).
1 сентября приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов «Беларусбанк». 8 сентября приостановили кредитование населения «Приорбанк» и «Идея Банк».
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C 9 сентября «Приорбанк», входящий в семерку крупнейших банков страны, ввел лимиты на использование кредитных карт, говорится в сообщении банка. «Информируем, что с...
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