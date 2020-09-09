«Приорбанк» ввел лимиты на использование кредитных карт

C 9 сентября «Приорбанк», входящий в семерку крупнейших банков страны, ввел лимиты на использование кредитных карт, говорится в сообщении банка.

«Информируем, что с 09.09.2020 будет временно изменен порядок использования кредитных карточек», — сообщает банк.

В частности ограничена возможность безналичной оплаты кредитными картами товаров и услуг, в том числе в рассрочку, в торговой сети Беларуси и в интернете 300 рублями в день.

Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться не более чем на 300 рублей в интернете за рубежом.

При этом банк приостановил возможность получения наличных денежных средств с использованием кредитных карточек, а также прекратил осуществление переводов и платежей с использованием таких карточек в системе дистанционного банковского обслуживания банка.

Напомним, в банковской системе наблюдается дефицит рублевой ликвидности, который возник в Беларуси после президентских выборов.

Представители банковского сектора сообщали БелаПАН, что после президентских выборов, которые прошли 9 августа, в стране на фоне политического кризиса усилились девальвационные ожидания и наблюдается повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения.

«Это классическая история. Когда у населения возникают девальвационные ожидания, физлица забирают рублевые депозиты и берут рублевые кредиты. И то, и другое — для того, чтобы перейти в твердую валюту либо купить товары длительного пользования, которые из-за роста валютных курсов могут подорожать», — пояснил топ-менеджер одного из банков.

В связи с дефицитом рублевой ликвидности, который обусловлен оттоком депозитов и ростом спроса на рублевые кредиты, банки вынуждены реагировать на ситуацию, говорят участники рынка.

«Мы сокращаем объем кредитования за счет ужесточения условий их выдачи, всю активность по рекламированию кредитных продуктов остановили», — рассказал член правления одного из банков.

Топ-менеджеры трех банков в комментарии БелаПАН выразили уверенность в том, что в сложившихся условиях сворачивание кредитования населения станет достаточно распространенным поведением банков.

Как сообщалось, в августе о приостановке кредитования в Беларуси объявили «БПС-Сбербанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк», «Альфа-Банк» (входят в первую десятку банков по величине активов). Решение приостановить или ограничить выдачу кредитов населению принял также ряд средних банков («Технобанк», «БНБ-Банк», «Франсабанк»).

1 сентября приостановил выдачу населению жилищных кредитов и одновременно с этим с 5 до 15 дней увеличил срок рассмотрения заявок на выдачу потребительских кредитов «Беларусбанк». 8 сентября приостановили кредитование населения «Приорбанк» и «Идея Банк».