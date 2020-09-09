Александр Лукашенко назначил нового Генпрокурора Беларуси

Источник материала: АФН

Андрей Швед, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, назначен Генеральным прокурором Беларуси.

Швед займет место А.Конюка, который занимал должность генпрокурора 9 лет. Лукашенко планирует отправить Конюка послом РБ в одну из стран.

"… человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него (у Коюнюка – ред.) есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.