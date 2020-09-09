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Песков открестился от параллелей Лукашенко

09.09.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проводить параллели между ситуациями в Беларуси и России неверно, это страны с разными политическими тенденциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.




"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Всё-таки, хотя у нас есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт, иные политические тенденции. Поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что события, подобные белорусским, могут произойти и в России.
 
 
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Проводить параллели между ситуациями в Беларуси и России неверно, это страны с разными политическими тенденциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
 
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